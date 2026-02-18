"Na prática, não houve reunião", afirmou à Lusa Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP), falando em nome das restantes confederações patronais. Segundo o dirigente, o encontro tinha como objetivo fazer uma avaliação das reuniões técnicas realizadas entre Governo, patrões e UGT, mas a indisponibilidade da central sindical inviabilizou esse propósito.

De acordo com Francisco Calheiros, as confederações transmitiram à Ministério do Trabalho que estão disponíveis para negociar "a partir da próxima segunda-feira", aguardando agora confirmação do Governo e da UGT quanto a uma data concreta. "A semana começa na segunda-feira. A partir das nove da manhã estamos disponíveis para estar cá", reforçou.

A reunião desta tarde contou apenas com o Governo e as confederações empresariais, CIP, CAP, CCP e CTP, sem a presença da CGTP, que não foi convocada, nem da UGT, que considerou a reunião "extemporânea" e lamentou a sua divulgação, alegando ter informado atempadamente o Governo da sua indisponibilidade.

Fonte oficial do ministério indicou à Lusa que "a UGT foi convidada e não mostrou disponibilidade em nenhum momento esta semana", sublinhando, ainda assim, que o Governo mantém abertura para dialogar com a central sindical.

Para os patrões, não fazia sentido avançar sem a UGT, tratando-se de uma reunião tripartida no âmbito da Comissão Permanente de Concertação Social (CPCS). Questionado sobre a ausência da CGTP, Francisco Calheiros escusou-se a comentar.

Em declarações à Lusa, o secretário-geral da CGTP acusou o Governo de tentar afastar a intersindical da discussão das alterações à lei laboral e de promover formas de negociação "à margem" do processo habitual.

Em causa está o anteprojeto de reforma laboral "Trabalho XXI", apresentado em julho de 2025 pelo Governo liderado por Luís Montenegro (PSD/CDS-PP) e ainda em discussão na Concertação Social, antes de seguir para o parlamento. As propostas iniciais mereceram rejeição das centrais sindicais, que consideraram a reforma um ataque aos direitos dos trabalhadores e avançaram para uma greve geral conjunta, realizada a 11 de dezembro de 2025.

Apesar das críticas, as confederações empresariais têm elogiado a iniciativa governamental, admitindo, contudo, margem para ajustamentos. O Governo apresentou entretanto à UGT uma nova versão do texto, com algumas cedências, mantendo, porém, as linhas estruturais da reforma. A central sindical respondeu com uma contraproposta entregue em 4 de fevereiro.