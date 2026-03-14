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O primeiro-ministro Jonas Gahr Støre afirmou que o conflito no Irão demonstra a importância de a Europa ter parceiros energéticos estáveis.

Desde a invasão russa da Ucrânia, a Noruega tornou-se o maior fornecedor de gás por gasoduto da Europa, substituindo grande parte do gás que antes vinha da Rússia. Quase todo o gás norueguês e cerca de 90-95% do petróleo produzido são exportados para o mercado europeu.

Apesar desse papel central, o governo norueguês diz que não consegue aumentar rapidamente a produção, porque os campos atuais já estão próximos da capacidade máxima. O ministro da Energia Terje Aasland defende ao Politico novos investimentos e exploração para evitar uma queda na produção depois de 2030.

Ao mesmo tempo, a Noruega está a pressionar a União Europeia para abandonar a ideia de proibir a exploração de petróleo e gás no Ártico, proposta que está a ser discutida na revisão da estratégia europeia para a região. Oslo argumenta que esses recursos, incluindo projetos no Mar de Barents, como o campo petrolífero Johan Castberg oil field, ajudam a substituir a energia russa e a garantir a segurança energética europeia.

Atualmente, a Noruega fornece cerca de um terço das importações de gás da UE, embora o gás proveniente do Ártico represente apenas cerca de 3% do total.

No debate político interno norueguês existe um consenso alargado: apesar da expansão das energias renováveis, o petróleo e o gás continuarão a ser essenciais durante décadas enquanto a Europa faz a transição energética. A posição dominante é que a Noruega deve continuar a ser um fornecedor estável e previsível de combustíveis fósseis para a Europa.

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