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As aulas já começaram, mas há crianças na Grande Lisboa que continuam sem escola atribuída. Um grupo de pais prepara uma ação em tribunal contra o Ministério da Educação, de acordo com a agência Lusa, alegando que os filhos permanecem sem vaga na rede pública e que as famílias não conseguem obter respostas dos serviços do Estado.

Um dos casos é o de Rui Boavida, que desde o final de julho aguarda uma resposta ao pedido de transferência dos dois filhos gémeos para o 9.º ano. No Portal das Matrículas, ambos continuam identificados como "Não Colocado".

"Hoje em dia é mais difícil entrar numa escola pública do que numa universidade", ironiza Rui Boavida, que garante conhecer "mais de uma dezena de alunos" na mesma situação. "Os miúdos estão hoje em casa. Não têm livros, não têm escola, não têm professor", lamenta.

Algumas famílias acabaram por voltar a inscrever os filhos no ensino privado enquanto aguardam uma vaga. Outras não têm capacidade financeira para suportar essa alternativa e continuam à espera de uma colocação na escola pública.

As famílias contestam também a dificuldade em obter respostas da tutela. Queixam-se de emails sem resposta, telefonemas que não são atendidos e da inexistência de um serviço de atendimento presencial que permita resolver diretamente os casos.

O problema surge depois da extinção da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), cujas competências passaram para a recém-criada Agência para a Gestão do Sistema Educativo (AGSE).

"Não há forma de contacto presencial. Aparentemente, esta nova agência é algo etéreo, só existe virtualmente", afirma Rui Boavida. O porta-voz do grupo diz que os pais enviaram emails, apresentaram queixas e tentaram contactar telefonicamente os serviços, sem conseguirem uma resposta que resolvesse os casos.

Também nas escolas há dúvidas sobre quem deve encontrar uma solução quando não existe vaga. Patrícia Gramaxo, professora do Agrupamento de Escolas do Restelo, reconhece que os estabelecimentos têm agora maior autonomia para efetuar matrículas, mas sublinha: "é preciso haver vagas".

A docente acrescenta que, quando um agrupamento não consegue encontrar lugar para um aluno, fica sem saber que alternativas existem noutras escolas. Habitualmente, nesta altura do ano, os agrupamentos do concelho reúnem-se para identificar vagas e redistribuir alunos, mas este ano essa reunião "ainda não aconteceu".

"Quem tem o conhecimento da rede é o ministério"

Luísa Gomes, antiga responsável pela previsão da rede escolar do concelho de Lisboa, explica que anteriormente acompanhava as chamadas "colocações administrativas", destinadas precisamente aos casos que não eram resolvidos através do sistema.

A professora conta que recebia diariamente contactos de pais e escolas e procurava encontrar uma solução para cada situação. Com o fim da DGEstE, regressou à Escola Secundária do Restelo. Questionada sobre quem ficou agora responsável pela rede escolar de Lisboa, respondeu: "Não sei".

Patrícia Gramaxo considera que a transição poderá estar a contribuir para os problemas atuais. "Eu preciso que quem tem acesso à rede toda me diga" qual é a melhor solução para cada aluno, afirmou, defendendo que "quem tem o conhecimento da rede não são as escolas nem as famílias, é o ministério".

O grupo de pais, denominado "Não Somos Bonecos", pretende agora avançar para tribunal. "O nosso objetivo é que isto não volte a acontecer a nenhuma outra criança. Queremos responsabilizar o Estado pela forma como trata as crianças e as famílias", afirma Rui Boavida.

A polémica surge no próprio dia em que o ministro da Educação, Fernando Alexandre, participou em Setúbal na sessão solene de abertura do ano letivo. Ao mesmo tempo, várias famílias da região de Lisboa continuavam sem saber em que escola os filhos iriam estudar.