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Luís Montenegro decidiu não gozar férias de verão este ano e vai manter-se em funções durante o período estival, com o objetivo de acompanhar e coordenar a atividade do Governo.

A informação foi avançada pelo gabinete do primeiro-ministro à agência Lusa, que explicou que Montenegro pretende permanecer em Portugal e apenas poderá fazer algumas pausas curtas, caso a agenda permita.

“O primeiro-ministro decidiu não gozar férias no verão, período no qual estará a coordenar a atividade do Governo e em que manterá também a agenda como presidente do PSD”, indicou uma fonte oficial do gabinete.

Segundo a mesma fonte, o chefe do executivo deverá aproveitar apenas “alguns fins de semana e um ou outro dia esporádico”, sem se ausentar do país.

Além da atividade governativa, Luís Montenegro continuará envolvido na agenda partidária enquanto presidente do PSD.

Durante o verão realizam-se dois dos principais momentos políticos dos sociais-democratas, a Festa do Pontal, marcada para 14 de agosto, que este ano assinala o 50.º aniversário, e a Universidade de Verão do PSD, que decorre entre 24 e 30 de agosto, em Castelo de Vide, sendo que ambas as iniciativas contam com a presença prevista do primeiro-ministro.

A decisão de não marcar férias surge depois de um período político marcado por vários temas sensíveis, incluindo a gestão de situações de alerta devido ao calor extremo e ao risco de incêndios.

Férias anteriores geraram polémica

Nos últimos anos, as férias de Luís Montenegro estiveram no centro da atenção mediática.

Em 2024, no primeiro verão enquanto primeiro-ministro, foram notícia as férias familiares no Brasil. Já em 2025, Montenegro passou alguns dias de descanso no Algarve.

Mais recentemente, em julho deste ano, o primeiro-ministro foi alvo de críticas da oposição por ter viajado para os Estados Unidos para assistir a jogos da seleção portuguesa no Mundial de futebol, numa altura em que o Governo tinha declarado situação de alerta devido às temperaturas elevadas e ao risco de incêndios.

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