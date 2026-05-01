A União Europeia está a preparar um conjunto de benefícios de curto prazo para aproximar a Ucrânia do bloco, numa altura em que se torna cada vez mais claro que a adesão plena não acontecerá rapidamente. A iniciativa surge depois de os Estados-membros terem rejeitado propostas da Comissão Europeia que permitiriam acelerar significativamente o processo de entrada, optando antes por uma abordagem mais gradual, mas com ganhos concretos no imediato.
Sem adesão, UE prepara benefícios antecipados para aproximar Ucrânia
1 mai 2026 15:31
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- MadreMedia · Atualidade · 1 mai 2026 12:56
UE não sabe com precisão quanta energia tem disponível em cada momento
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