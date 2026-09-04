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A decisão surgiu depois de sete dias de deliberações e de mais de cinco semanas de testemunhos sobre a condição mental de Lindsay Clancy no momento em que os três filhos morreram. A defesa sustentou que a mulher sofria de psicose pós-parto e que, por isso, não deveria ser considerada criminalmente responsável pelas mortes.

Lindsay Clancy, de 36 anos, é acusada de três crimes de homicídio em primeiro grau pela morte da filha Cora, de cinco anos, do filho Dawson, de três, e do bebé Callan, em janeiro de 2023, na casa da família em Duxbury, nos arredores de Boston.

Segundo os procuradores do estado, depois de matar os filhos, Lindsay Clancy tentou suicidar-se, tendo ficado paralisada e passado a usar uma cadeira de rodas. A antiga enfermeira declarou-se inocente das três acusações.

Na sequência da anulação do julgamento, Clancy regressará ao hospital onde permanece sob custódia do Estado desde janeiro de 2023. O juiz marcou para 29 de setembro uma audiência destinada a determinar os próximos passos do processo, avança a ABC.

Entre as possibilidades está a realização de um novo julgamento. O Ministério Público também poderá decidir não avançar novamente com o caso ou procurar um acordo com a defesa que implique a alteração das acusações.

O procurador distrital do condado de Plymouth, Timothy Cruz, não anunciou, para já, se pretende levar Clancy novamente a julgamento.

O caso ficou marcado pela discussão em torno da alegada psicose pós-parto de Clancy e da sua capacidade para distinguir o certo do errado no momento das mortes. A questão central para o júri era determinar se essa condição poderia afastar a responsabilidade criminal da acusada.

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