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Cerca de 50 adeptos aguardavam a chegada da comitiva portuguesa, com palavras de incentivo, pedidos de fotografias e autógrafos.

Nuno Mendes, Bruno Fernandes, Vitinha e o selecionador Roberto Martínez retribuiram o carinho dos adeptos, permanecendo durante alguns minutos junto dos fãs. Cristiano Ronaldo não saiu com a equipa no aeroporto.

Após a chegada, vários internacionais, entre os quais Bruno Fernandes, Rafael Leão, Rui Silva, Diogo Costa, Francisco Conceição, Ricardo Velho, Vitinha, Nuno Mendes, Nélson Semedo, Tomás Araújo e João Cancelo, deixaram o aeroporto em viaturas particulares, enquanto o autocarro da Seleção Nacional seguiu para a Cidade do Futebol, em Oeiras.

Já Gonçalo Ramos, Gonçalo Inácio, Diogo Dalot, João Félix, Rúben Dias, João Neves, José Sá, Bernardo Silva e Matheus Nunes não viajaram com a restante comitiva, uma vez que já tinham abandonado o estágio da seleção nos Estados Unidos.

À chegada da comitiva portuguesa a Lisboa, Pedro Proença agradeceu o apoio dos emigrantes portugueses que acompanharam a equipa durante a competição e deixou palavras de reconhecimento ao selecionador cessante, Roberto Martínez, e considerou que se inicia agora "um novo ciclo na seleção portuguesa de futebol".

Pedro Proença reconheceu que a prestação da seleção no Campeonato do Mundo ficou "muito aquém" das expectativas, já que o resultado não correspondeu aos objetivos traçados.

Sobre o perfil do próximo selecionador, o presidente da FPF afirmou que o futuro treinador terá de conhecer "muito bem o futebol português" e identificar-se com a cultura de vitória da Federação e da Seleção Nacional. Acrescentou ainda que Portugal deve entrar em todas as competições com a ambição de conquistar o título.

Pedro Proença revelou também que irá acompanhar pessoalmente o processo de escolha do novo selecionador e manifestou a expectativa de que existam "novidades concretas e objetivas" até ao final desta semana.

O líder federativo lembrou ainda os desafios que a seleção terá pela frente, nomeadamente a Liga das Nações, o Campeonato da Europa e o futuro Campeonato do Mundo, no qual Portugal será coorganizador, reiterando que a ambição passa por conquistar títulos, tendo em conta a qualidade da atual geração de jogadores.

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