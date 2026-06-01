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À semelhança das edições anteriores, a imagem de uma criança a agarrar um urso de peluche marca esta ação. Os objetivos passam por sensibilizar para a importância do acolhimento familiar e por aumentar o número destas famílias.

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa refere que quer esclarecer mitos e reforçar a literacia sobre esta resposta que é “protetora, temporária e centrada no superior interesse da criança”.

São consideradas aptas para este programa pessoas solteiras, casadas ou em união de facto há mais de dois anos. Os candidatos têm de ter mais de 25 anos e apresentar uma declaração médica que comprove a sua aptidão física e mental. Pessoas com antecedentes criminais não são aceites no processo.

Residentes da Amadora, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Odivelas, Oeiras, Sintra e Vila Franca de Xira que queriam integrar o programa devem participar numa sessão informativa no Núcleo de Acolhimento Familiar. Este mês vão realizar-se três sessões: o primeiro encontro acontece no dia 19, seguindo-se uma segunda reunião no dia 25 e, ainda, uma terceira a 30 de junho (apenas online).

Desde 2019, a Santa Casa já realizou mais de 250 acolhimentos e, atualmente, conta 120 famílias certificadas a acolher crianças e jovens.