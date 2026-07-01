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O fogo começou pouco antes das 10h00, no oitavo piso de um prédio com dez andares. À chegada ao local, os bombeiros encontraram uma densa coluna de fumo e avançaram de imediato para uma operação de evacuação dos moradores, de acordo com o jornal belga RTL Info.

Segundo os bombeiros da zona de Antuérpia, mais de 200 pessoas residem no edifício. As equipas concentraram os esforços na retirada dos ocupantes enquanto as chamas permaneciam ativas, numa operação que se prolongou durante várias horas.

Por volta das 14h00 (13h00 em Portugal continental), o incêndio foi dado como dominado. O Ministério Público deslocou-se ao local para acompanhar a investigação.

As causas do incêndio ainda não são conhecidas, embora, de acordo com a polícia, o fogo possa ter começado nas condutas técnicas ao nível do rés do chão, propagando-se depois aos restantes pisos.

Além das vítimas mortais e dos feridos graves, vários moradores sofreram intoxicação por inalação de fumo. As autoridades referem, no entanto, que o balanço continua a ser provisório. Perante a dimensão da ocorrência, foi ativado o plano de coordenação operacional. Os bombeiros de Antuérpia foram apoiados por meios das zonas de socorro de Waasland e Rand, bem como por uma equipa de drones.

As autoridades apelaram ainda aos moradores da zona afetada pelo fumo para manterem portas e janelas fechadas e, se necessário, desligarem os sistemas de ventilação. Foi igualmente enviado um alerta através do sistema BE-Alert aos residentes da área.

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