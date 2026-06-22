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O inquérito, conduzido após o anúncio da demissão, indica que apenas 19% dos entrevistados discordam da saída do líder trabalhista, enquanto outros 19% afirmam não ter uma opinião formada sobre o assunto.

Entre os próprios eleitores do Partido Trabalhista, o resultado é igualmente significativo: mais de metade (52%) considera que Starmer esteve bem ao demitir-se, sinalizando um apoio expressivo à decisão mesmo dentro da sua base política.

A avaliação do desempenho de Starmer enquanto primeiro-ministro revela um balanço globalmente negativo. Segundo a mesma sondagem, 29% dos britânicos classificam o seu mandato como “mau”, enquanto 28% o consideram “mediano”. Apenas 13% avaliam a sua atuação como “boa” e só 2% afirmam que foi “excelente”.

O estudo aponta ainda para uma leitura prospetiva dentro do próprio partido. A maioria dos inquiridos (39%) acredita que, dentro de alguns anos, os deputados trabalhistas estarão satisfeitos com o facto de Starmer ter sido forçado a abandonar a liderança do Governo.

Os resultados da sondagem refletem um clima de desgaste político em torno do antigo primeiro-ministro e sugerem que a sua saída poderá ser vista, por muitos eleitores e dirigentes partidários, como uma oportunidade de renovação no Partido Trabalhista.