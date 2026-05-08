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A instabilidade no continente começa a intensificar-se ao final do dia de hoje, com o céu geralmente muito nublado e a ocorrência de aguaceiros. Os distritos de Évora, Faro, Setúbal, Santarém, Lisboa e Beja estarão sob aviso amarelo devido à chuva entre as 21h00 desta sexta-feira e as 12h00 de sábado. Já para os distritos de Leiria, Castelo Branco e Portalegre, o alerta vigora entre as 06h00 e as 15h00 de sábado.

Além da chuva, o IPMA alerta para o vento forte no litoral. Os distritos de Faro, Setúbal, Lisboa e Beja enfrentarão rajadas de até 75 quilómetros por hora, especialmente entre as 03h00 e as 09h00 de sábado. Em termos térmicos, espera-se uma pequena subida das temperaturas mínimas e uma descida das máximas, com os valores a oscilarem entre os 7 graus na Guarda e os 22 graus em Santarém, Leiria, Évora e Beja.

No arquipélago da Madeira, a maior preocupação recai sobre o vento. As regiões montanhosas da ilha estão sob aviso amarelo até às 15h00 de hoje, prevendo-se rajadas que podem chegar aos 95 quilómetros por hora. Nas zonas costeiras e em Porto Santo, o vento soprará de moderado a forte, com rajadas até 70 quilómetros por hora.

A previsão para a ilha aponta ainda para períodos de chuva, que poderá ser forte na vertente sul e nas terras altas até ao início da manhã, passando depois a um regime de aguaceiros. No Funchal, as temperaturas deverão variar entre os 14 e os 21 graus, enquanto em Porto Santo as máximas não deverão ultrapassar os 20 graus.

O aviso amarelo, o nível menos grave da escala, indica situações de risco para atividades dependentes do estado do tempo.

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