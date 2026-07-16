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Seis suspeitos terão escalado o muro da residência para entrar na habitação, onde a vítima se encontrava sozinha, segundo a CNN Portugal.

Durante o assalto, a mulher foi amordaçada e amarrada à cama, tendo necessitado de assistência hospitalar após o sucedido. Os suspeitos fugiram com diversas joias, avaliadas em cerca de 50 mil euros.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) acionou o protocolo de articulação com a Polícia Judiciária (PJ), que assumiu a investigação devido à natureza do crime. As autoridades prosseguem as diligências para identificar e localizar os autores do assalto.

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