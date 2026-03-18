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Segundo a GNR, a operação incluiu o cumprimento de oito mandados de busca — quatro domiciliárias, duas em veículos e duas em anexos — após diligências que permitiram identificar e localizar os suspeitos.

No decurso da ação, as autoridades apreenderam diverso material, destacando-se 4 450 euros em numerário, 86 doses de haxixe, dois robôs de cozinha, 11 bonecos colecionáveis, três telemóveis e uma consola de jogos. Foram ainda apreendidos um desmagnetizador, um martelo quebra-vidros, uma balaclava, uma faca de cozinha com resíduos de estupefaciente e um blusão.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Penafiel. A operação contou com o reforço dos Postos Territoriais do Destacamento Territorial de Penafiel e com o apoio da Polícia de Segurança Pública.

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