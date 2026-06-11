Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Na mensagem dirigida ao presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, o chefe de Estado sustenta que, embora reconheça as preocupações que motivaram a iniciativa legislativa, nomeadamente a preservação da dignidade e da neutralidade dos espaços institucionais do Estado, considera que as causas humanitárias com reconhecimento constitucional e convencional ocupam uma posição distinta das posições político-partidárias.

António José Seguro argumenta que o ordenamento jurídico português incorpora instrumentos de direito internacional vinculativos para Portugal, incluindo a Carta das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Acordo de Paris. Segundo o Presidente da República, quando um titular de cargo político hasteia uma bandeira que simboliza a paz, os direitos humanos ou a proteção do clima, está a expressar compromissos já consagrados na Constituição e no direito internacional vinculativo.

O decreto sobre as regras de utilização de bandeiras em edifícios públicos foi devolvido ao Parlamento sem promulgação. O diploma tinha sido aprovado em abril com os votos favoráveis do PSD, Chega e CDS-PP.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.