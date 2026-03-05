Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"A sua obra, profundamente marcada pela lucidez, pela memória e pela exigência moral com que olhou o país e a condição humana, ocupa um lugar incontornável na nossa cultura. Ao longo de décadas, os seus livros desafiaram leitores, abriram caminhos na literatura e deram à língua portuguesa uma expressão singular de intensidade e verdade", escreveu António José Seguro que destacou ainda a coragem intelectual de Lobo Antunes.

"Foi um escritor de rara coragem intelectual, capaz de transformar a experiência individual e coletiva em literatura de grande fôlego. A sua escrita ficará como um testemunho poderoso do nosso tempo e como um património duradouro da cultura portuguesa", disse.

Seguro apresentou condolências à família, amigos e leitores do autor, sublinhando que a melhor homenagem que se pode prestar é continuar a ler a sua obra.

"A melhor homenagem que lhe podemos prestar será continuar a ler a sua obra e a reconhecer nela uma parte essencial da nossa memória cultural", concluiu.

