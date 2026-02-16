Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A visita decorreu no primeiro dia após a realização das eleições em freguesias onde o ato eleitoral tinha sido adiado devido às condições meteorológicas adversas. "É o meu dever inteirar-me da situação", afirmou Seguro à chegada ao Celeiro dos Duques de Aveiro, na vila de Pereira, depois de vários residentes lhe terem pedido que "fizesse alguma coisa" para ajudar a comunidade.

Após uma semana de contactos institucionais a partir do Palácio de Queluz, o Presidente eleito decidiu deslocar-se ao terreno para "ouvir as pessoas e recolher informação". Durante a visita, passou por diversos pontos do concelho, incluindo uma farmácia local, onde apelou à proximidade com os residentes mais isolados, e a Igreja Matriz de Santo Estêvão, onde a sua presença despertou a curiosidade da população.

Em Formoselha, Seguro visitou a ponte local, tendo solicitado o envio de relatórios técnicos e propostas de solução para aquela infraestrutura. Já em Marujal, entrou numa habitação bi-familiar atingida pelas cheias, onde a água só começou a baixar na última noite, permanecendo visíveis extensas áreas agrícolas submersas.

"Foi uma aflição enorme ver os meus sogros ficarem sem casa", relatou uma moradora, referindo que o rés-do-chão da habitação ficou completamente inundado.

A deslocação prosseguiu até à Ereira, onde o Presidente eleito chegou numa viatura anfíbia dos fuzileiros. Na Associação Cultural e Desportiva local, ouviu testemunhos de moradores que denunciaram problemas recorrentes de inundação e falta de manutenção das bombas de drenagem dos campos agrícolas.

"Tive metro e meio de água em casa", contou Joaquim Coelho, proprietário de uma das habitações mais afetadas. Outros populares alertaram para a necessidade urgente de melhorar o sistema de bombagem no Baixo Mondego, que consideram ter sido "esquecido ao longo dos anos".

"Não lhe prometo nada, mas vim ver, vim recolher informação, e isso para mim é muito importante", respondeu António José Seguro, garantindo que as preocupações apresentadas ficariam registadas.

Após o almoço na associação local, o Presidente da República eleito seguiu para Coimbra, com paragens previstas na Câmara Municipal, na Cerca de Santo Agostinho e no Parque Verde do Mondego.

