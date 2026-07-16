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Em nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, Guilherme d’Oliveira Martins, que foi ministro da Educação, da Presidência e das Finanças e presidente do Tribunal de Contas, foi nomeado chanceler das antigas ordens militares.

De acordo com a mesma nota, José Manuel Nunes Liberato, que foi secretário-geral do PSD e chefe da Casa Civil do Presidente da República Cavaco Silva, foi nomeado chanceler das ordens nacionais, enquanto Graça Freitas, ex-diretora-geral da Saúde, foi nomeada chanceler das Ordens de Mérito Civil.

Nos termos da lei, o Presidente da República é o grão-mestre das ordens honoríficas portuguesas, que superintende na respetiva organização, orientação e disciplina, coadjuvado nessas funções pelos chanceleres e pelos conselhos das ordens.

As antigas ordens militares que se mantêm vigentes são a Ordem da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito, a Ordem de Cristo, a Ordem de Avis e a Ordem de Sant’Iago da Espada.

As ordens nacionais são atualmente três: a Ordem do Infante D. Henrique, a Ordem da Liberdade e a Ordem de Camões.

As Ordens de Mérito Civil incluem a Ordem do Mérito, a Ordem da Instrução Pública e a Ordem do Mérito Empresarial.

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