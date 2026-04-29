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A nomeação foi anunciada através de uma nota da Presidência, que avança ainda o nome de Cristina Correia para Secretária do Conselho de Estado.

Segundo a Presidência da República, estas nomeações consolidam a constituição da Casa Civil e concluem uma fase de transição conduzida “com serenidade e eficácia”, assegurando a continuidade e a boa gestão dos dossiers em curso.

"Cláudia Ribeiro une à competência reconhecida uma relação de confiança profissional e pessoal construída ao longo de vários anos com o Presidente da República e que o habilitam a depositar na nova Chefe da Casa Civil a responsabilidade pelo desempenho de um cargo exigente e de grande dedicação ao serviço do Estado", pode ler-se.

A Presidência da República regista ainda que, pela primeira vez na sua história, uma mulher lidera a Casa Civil, considerando tratar-se de um passo que reflete o compromisso com uma representação mais equilibrada nas mais altas responsabilidades públicas.

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