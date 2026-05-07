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Numa nota publicada no portal da Presidência, o Chefe de Estado sublinhou ter acompanhado o desenrolar deste "trágico incidente" com "elevada preocupação" desde o primeiro momento. António José Seguro endereçou as suas mais sentidas condolências aos "familiares, amigos e camaradas de armas", manifestando o reconhecimento público pelo serviço prestado pelo jovem militar.

O óbito do furriel, que se encontrava em regime de contrato, foi declarado esta quinta-feira às 12h20, após ter sido confirmada a sua morte cerebral no Hospital de São José, em Lisboa.

O acidente ocorreu na passada terça-feira, em Tancos, durante o último salto do Curso de Paraquedismo. Os paraquedas de dois militares ter-se-ão enrolado no ar após um acionamento tardio dos sistemas de reserva.

O segundo militar envolvido permanece internado no Hospital de Leiria, encontrando-se em estado estável.

Perante a gravidade do incidente, o Exército Português, que já se juntou ao luto presidencial, determinou a abertura imediata de um processo de averiguações para apurar as circunstâncias exatas da falha técnica ou operacional. Foi também assegurado apoio psicológico aos envolvidos e às respetivas famílias.

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