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Segundo as publicações em Diário da República, as 16 nomeações de António José Seguro são:

Vice-Almirante Aníbal Júlio Maurício Soares Ribeiro, secretário do Conselho Superior de Defesa Nacional;

Carla Isabel Neves Tubal de Carvalho, secretária da Casa Civil;

Carla Sofia da Costa Reis e Silva, secretária da Casa Civil;

Miguel Nuno Brites de Figueiredo Lopes, equipa técnica de imagem da Presidência da República;

João Paulo Silva Fernandes, equipa técnica de imagem da Presidência da República;

Sandra Isabel Rodrigues de Barros Carvalho, secretária da Casa Militar;

Ana Maria da Silva Cavaco Louro, secretária da Casa Militar;

Ana Francisca da Costa Monteiro Vieira Matias, secretária da Casa Militar;

Major Tânia Mora Ferreira, ajudante de campo;

Major Catarina Patrício Botica, ajudante de campo;

Capitão-de-Fragata Marta Isabel Fernandes Araújo, ajudante de campo;

Major de Cavalaria Fátima Elisabete Vieira da Costa, assessora da Casa Militar;

Coronel Piloto Aviador Filipe Silva Cordeiro, assessor da Casa Militar;

Capitão-de-Fragata Humberto Arbona Palmeiro Santos Rocha, assessor da Casa Militar;

Tenente-General Paulo Emanuel Maia Pereira, chefe da Casa Militar;

Tenente-Coronel Fernando Manuel Ferreira da Silva, chefe do Centro de Comunicações da Presidência da República.

Foram ainda publicadas duas nomeações para o gabinete de ex-Presidente de Marcelo Rebelo de Sousa:

Helena Beatriz Miranda Maurício Rebelo, secretária;

Maria João Farinhas Ruela, assessora.

Com estas nomeações, falta ainda saber quem será o chefe da Casa Civil de Belém.

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