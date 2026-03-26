O Presidente da República, António José Seguro, escolheu mais 16 pessoas para a sua equipa em Belém. As nomeações foram hoje publicadas em Diário da República.
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Segundo as publicações em Diário da República, as 16 nomeações de António José Seguro são:
- Vice-Almirante Aníbal Júlio Maurício Soares Ribeiro, secretário do Conselho Superior de Defesa Nacional;
- Carla Isabel Neves Tubal de Carvalho, secretária da Casa Civil;
- Carla Sofia da Costa Reis e Silva, secretária da Casa Civil;
- Miguel Nuno Brites de Figueiredo Lopes, equipa técnica de imagem da Presidência da República;
- João Paulo Silva Fernandes, equipa técnica de imagem da Presidência da República;
- Sandra Isabel Rodrigues de Barros Carvalho, secretária da Casa Militar;
- Ana Maria da Silva Cavaco Louro, secretária da Casa Militar;
- Ana Francisca da Costa Monteiro Vieira Matias, secretária da Casa Militar;
- Major Tânia Mora Ferreira, ajudante de campo;
- Major Catarina Patrício Botica, ajudante de campo;
- Capitão-de-Fragata Marta Isabel Fernandes Araújo, ajudante de campo;
- Major de Cavalaria Fátima Elisabete Vieira da Costa, assessora da Casa Militar;
- Coronel Piloto Aviador Filipe Silva Cordeiro, assessor da Casa Militar;
- Capitão-de-Fragata Humberto Arbona Palmeiro Santos Rocha, assessor da Casa Militar;
- Tenente-General Paulo Emanuel Maia Pereira, chefe da Casa Militar;
- Tenente-Coronel Fernando Manuel Ferreira da Silva, chefe do Centro de Comunicações da Presidência da República.
Foram ainda publicadas duas nomeações para o gabinete de ex-Presidente de Marcelo Rebelo de Sousa:
- Helena Beatriz Miranda Maurício Rebelo, secretária;
- Maria João Farinhas Ruela, assessora.
Com estas nomeações, falta ainda saber quem será o chefe da Casa Civil de Belém.
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