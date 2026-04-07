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O presidente da República, António José Seguro, apelou esta terça-feira a uma resposta célere do Estado face aos estragos provocados pelo mau tempo, insistindo que é necessário "menos palavras e mais ação" para que os apoios financeiros cheguem rapidamente às pessoas afetadas.

Falando aos jornalistas em Casais de São Bento, na freguesia de Cardigos, concelho de Mação, Santarém, Seguro sublinhou que este é "tempo da ação" e que o Estado deve agir com rapidez para minimizar os impactos da catástrofe.

"Ora, se há apoios, se há dinheiro, uma das minhas obrigações é dizer menos palavras, mais ação, para que o dinheiro chegue rapidamente às pessoas", afirmou o chefe de Estado, horas antes de se reunir com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, sem adiantar os temas da reunião.

Seguro destacou que algumas candidaturas de apoio já começaram a ser processadas, mas alertou que ainda há atrasos e que é necessário reforçar a capacidade de resposta do Estado: "Este é o tempo da ação. Já passaram dois meses sobre esta catástrofe e é muito importante que o Estado, todas as suas estruturas, colaborem, reforcem as suas capacidades."

O presidente da República frisou também a importância de informação e esclarecimento sobre os apoios, lembrando que muitas pessoas enfrentam dificuldades para formalizar os pedidos: "Conheço situações em que as autarquias têm feito um trabalho extraordinário, noutros porventura não é esse o caso, o que é importante é que neste momento todos, todos, todos, voltem rapidamente a comprometer-se com mais ação para que os apoios cheguem."

Seguro concluiu reiterando o seu compromisso em acompanhar de perto o processo e em colocar as questões necessárias, em privado ou em público, sempre com o objetivo de resolver os problemas dos portugueses afetados pelo mau tempo.

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