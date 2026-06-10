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É a primeira vez que António José Seguro discursa numa cerimónia militar do 10 de Junho enquanto Presidente da República. A sessão solene tem lugar em Angra do Heroísmo e inclui honras militares, homenagem aos mortos em combate, intervenções institucionais e um desfile das Forças Armadas.

Na véspera, as celebrações tiveram uma forte componente cultural. Seguro assistiu a um concerto e a um espetáculo de fogo de artifício na baía de Angra do Heroísmo, num programa que contou também com a presença do anterior Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que se juntou à comitiva oficial e marcou presença na primeira fila do espetáculo musical.

O chefe de Estado escolheu o professor açoriano Miguel Monjardino, especialista em relações internacionais, para presidir às comemorações deste ano, sublinhando a ligação da data à história e à autonomia dos Açores. Questionado sobre o contexto internacional e a relevância estratégica da Base das Lajes, António José Seguro evitou comentários, defendendo que o 10 de Junho deve ser “um momento de união nacional”.

O Presidente reiterou, ainda assim, a importância de boas relações com os Estados Unidos e da manutenção da NATO, defendendo em paralelo a necessidade de reforçar a autonomia estratégica europeia em matéria de segurança e defesa.

Para além da cerimónia militar, a agenda presidencial inclui um almoço com a população, uma cerimónia de condecoração da Universidade dos Açores e o arriar da bandeira nacional, que encerra oficialmente as comemorações. Entre os presentes estão também o presidente da Assembleia da República, membros do Governo, líderes partidários, chefias militares e os presidentes dos principais tribunais superiores.

As comemorações do Dia de Portugal começaram no fim de semana no estrangeiro, com iniciativas junto das comunidades portuguesas no Luxemburgo, onde António José Seguro esteve acompanhado por Luís Montenegro, reforçando o simbolismo de unidade institucional que marca este 10 de Junho.