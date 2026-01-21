Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com o estudo, revelado pela TSF, enquanto André Ventura surge fortemente alinhado com o Chega, António José Seguro e o PS aparecem a abordar temas distintos, revelando uma clara dissociação no espaço digital. Para José Pedro Mozos, especialista em Comunicação Política e diretor de Assuntos Públicos da ALL Comunicação, candidato e partido "não se misturam como água e azeite".

"O que se verifica é quase como se António José Seguro estivesse a comunicar numa frequência e o PS noutra completamente diferente", explica. Segundo a análise, quando o debate nas redes se centra em António José Seguro surgem temas como sondagens, saúde ou poderes presidenciais, enquanto as referências ao PS privilegiam assuntos como imigração e educação.

A conclusão é que os utilizadores das redes sociais que discutem as eleições presidenciais não associam a imagem de António José Seguro à do PS, ao contrário do que acontece com André Ventura e o Chega, cuja sintonia temática é descrita no relatório como "quase perfeita".

Apesar do domínio nacional de António José Seguro na primeira volta, o relatório revela que André Ventura apresenta uma penetração territorial significativa, sobretudo em zonas do interior do país, do Alentejo ao Centro e Norte, bem como na Margem Sul e em partes do Ribatejo. Segundo José Pedro Mozos, Ventura obteve bons resultados "de norte a sul e do litoral ao interior", o que demonstra uma implantação eleitoral mais profunda do que indicaria uma leitura apenas distrital.

A análise conjunta dos resultados eleitorais e da atividade nas redes sociais aponta para uma eleição marcada "menos por entusiasmos mobilizadores e mais por escolhas estratégicas e defensivas". Para o responsável da ALL Comunicação, esse cenário coloca desafios acrescidos a António José Seguro na segunda volta.

"Não basta convencer os eleitores indecisos. Será essencial mobilizar novamente os 31% que já votaram nele na primeira volta e levá-los de novo às urnas", alerta, sublinhando que a mobilização defensiva tende a ser menos eficaz do que a mobilização por entusiasmo.

No caso de André Ventura, o relatório considera que o candidato do Chega beneficia de um discurso mais mobilizador, o que poderá levá-lo a captar eleitores que votarão nele pela primeira vez, ultrapassando barreiras psicológicas anteriormente existentes.

O estudo identifica ainda um paralelismo entre visibilidade digital e resultados eleitorais, dado que os três candidatos mais mencionados nas redes sociais, André Ventura, António José Seguro e João Cotrim de Figueiredo, foram também os três mais votados na primeira volta, embora com inversão entre Seguro, mais votado, e Ventura, mais referido.

Nas redes sociais, André Ventura destacou-se como o candidato com maior crescimento de interações, sobretudo no Facebook, onde gerou cerca de dois milhões de interações em apenas duas semanas, apesar de já partir com a maior base de seguidores. "É sintomático de uma campanha que aposta quase tanto no digital como na rua", sublinha José Pedro Mozos.

No Instagram, João Cotrim de Figueiredo foi o candidato que mais aumentou o número de seguidores, com uma estratégia digital centrada no vídeo e com forte componente profissional. António José Seguro também registou um crescimento relevante, duplicando o número de seguidores nas últimas duas semanas da campanha, ainda que em valores absolutos mais modestos.

O relatório da ALL Comunicação antecipa uma segunda volta "altamente polarizada", em que o voto útil, o receio do adversário político e a capacidade de mobilização dos eleitorados moderados serão decisivos. "É nesse equilíbrio delicado entre mobilização, rejeição e moderação que se jogará a decisão final", conclui o estudo.



