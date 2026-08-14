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O Presidente da República, António José Seguro, defendeu esta sexta-feira, na Batalha, que a soberania nacional deve ser construída em todo o território e não apenas em Lisboa.

Durante as comemorações do Dia do Município, o chefe de Estado evocou a Batalha de Aljubarrota para defender uma nova ideia de independência, baseada na capacidade de Portugal escolher e proteger os seus interesses num mundo globalizado.

Seguro destacou a importância da ciência, educação, inovação e inteligência artificial, considerando que Portugal não pode limitar-se a consumir tecnologia desenvolvida por outros países.

O Presidente defendeu ainda um Portugal territorialmente coeso, onde os jovens possam estudar, trabalhar e constituir família em qualquer região, sem serem obrigados a abandonar os locais onde nasceram.

"Ser independente não significa estar isolado", afirmou Seguro, defendendo que a capacidade de decidir o futuro exige "mais ciência, mais inovação, mais educação, mais empresas, mais talento" e maior confiança no país.

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