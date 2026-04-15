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Nos Açores, a primeira mulher a ser nomeada para o cargo é a professora Susana Goulart Costa que, segundo a nota da Presidência, "nasceu em 1969 e é natural de Angra do Heroísmo. Professora Associada com agregação na Universidade dos Açores e investigadora integrada no CHAM - Centro para as Humanidades da Universidade NOVA de Lisboa - Universidade dos Açores. É atualmente Diretora do departamento de História, Filosofia e Artes da Universidade dos Açores e Diretora Adjunta do CHAM - Açores".

Na Madeira, a escolha recai no juiz desembargador Paulo Duarte Barreto Ferreira, que "nasceu em 1962 e é natural do Funchal. Ingressou no Centro de Estudos Judiciários em 1987. Fez carreira na primeira instância nas Comarcas da Graciosa, Coruche, Seixal, Albergaria-a-Velha, Funchal e Lisboa. De 2014 a 2020, foi Juiz Presidente do Tribunal Judicial da Comarca da Madeira. É atualmente, juiz no Tribunal da Relação de Lisboa, desde 2010".

Respetivamente, substituem o advogado Pedro Catarino e o juiz Ireneu Barreto, ambos no cargo desde 2011.

Para as comemorações oficiais do 10 de junho, António José Seguro escolheu a ilha Terceira, nos Açores, de forma a "homenagear as autonomias regionais, que este ano assinalam 50 anos desde a sua consagração constitucional". Tendo já escolhido o professor Miguel Corte-Real Silveira Monjardino para presidir às Comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

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