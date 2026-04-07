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O Presidente da República, António José Seguro, afirmou esta terça-feira que, no âmbito da Presidência aberta, o seu objetivo é “ajudar a encontrar soluções” e não “arranjar problemas” na resposta aos estragos provocados pelo mau tempo, sublinhando que este não é o momento para avaliações ou críticas.

Durante a cerimónia de assinatura de um protocolo entre a Estrutura de Missão para a reconstrução da região centro do país e diversas fundações, realizada em Tomar, distrito de Santarém, Seguro destacou o papel essencial da ação concreta: "Todos nós, o senhor primeiro-ministro também, todos os membros do Governo, os autarcas, sobretudo os autarcas de freguesia e de município, sentem muito, no dia-a-dia e no contacto com as pessoas, muitas das vezes, desilusão, desalento e, por isso, a nossa ação, mais do que as nossas palavras, são cruciais neste momento da vida nacional", afirmou.

O chefe de Estado reforçou a necessidade de agilidade na entrega de apoios e de coordenação entre as diferentes estruturas do Estado, garantindo que a prioridade é minimizar o impacto das catástrofes naturais sobre as populações afetadas.

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