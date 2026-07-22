Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Segurança Social corrigiu dados que apontavam para um aumento de 44% das baixas por doença em 2025, após o Instituto de Informática detetar o erro na informação enviada ao Centro de Relações Laborais, levando o Ministério do Trabalho a esclarecer que a subida homóloga foi, afinal, de 8,4%, avançou o Jornal de Negócios.

Assim, após a revisão de dados, este é um crescimento significativamente inferior ao inicialmente divulgado e que altera de forma substancial a leitura da evolução das baixas por doença no último ano.

De acordo com o Negócios, o Ministério do Trabalho, liderado por Maria do Rosário Palma Ramalho, explicou que o erro estava nos dados relativos a 2024 enviados pelo Instituto de Informática ao Centro de Relações Laborais, que serviram de base à elaboração do relatório. A informação foi entretanto corrigida.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.