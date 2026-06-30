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O excedente da Segurança Social aumentou embora a sua despesa efetiva seja superior, tendo-se registado um excedente de 3.675,5 milhões de euros até maio, acima dos 2.914,1 milhões de euros reportados no período homólogo.

De acordo com o documento divulgado pela Entidade Orçamental (antiga DGO – Direção-Geral do Orçamento), até maio a receita efetiva da Segurança Social fixou-se em 18.957,7 milhões de euros, quando, no período homólogo, estava em 17.603,1 milhões de euros.

Por sua vez, a despesa efetiva foi, neste período, de 15.282,1 milhões de euros, acima dos 14.689,0 milhões de euros reportados em 2025.

Destacam-se rubricas como o complemento da prestação social para a inclusão (42%) e o subsídio de apoio ao cuidador informal (23,7%).

No sentido oposto aparecem, por exemplo, as pensões para os beneficiários dos antigos combatentes (-36,9%) e o complemento ao apoio extraordinário para crianças e jovens (-13,6%).

Já os pagamentos em atraso das entidades públicas fixaram-se em 314,3 milhões de euros até maio, uma diminuição de 336,9 milhões de euros face ao mesmo período de 2025, de acordo com a síntese de execução orçamental.

“No final de maio, os pagamentos em atraso das entidades públicas ascenderam a 314,3 milhões de euros, o que representa uma diminuição de 336,9 milhões de euros face ao período homólogo e um aumento de 17,1 milhões de euros quando comparado com o mês anterior”, lê-se no documento.

A evolução homóloga é justificada pela diminuição de 308,7 milhões de euros na área da saúde, de 27,4 milhões de euros na Administração Regional e de 16 milhões de euros na Administração Local.

Já no que diz respeito à variação mensal, o maior peso foi o da Administração Regional, com 9,1 milhões de euros, seguido da área da saúde, com um aumento de 8,2 milhões de euros.

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