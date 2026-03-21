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Num conjunto de publicações na rede Truth Social, Trump afirmou que, se a “esquerda radical democrata” não chegar a um acordo, irá deslocar agentes do Serviço de Controlo de Imigração e Alfândega (ICE) para os aeroportos. “Se a esquerda radical democrata não assinar imediatamente um acordo para tornar o nosso país, em particular os nossos aeroportos, livres e seguros novamente, vou transferir os nossos brilhantes e patrióticos agentes do ICE para os aeroportos”, escreveu.

Atualmente, a segurança aeroportuária nos Estados Unidos é da responsabilidade da Administração de Segurança de Transportes , enquanto o ICE se dedica à aplicação da lei em matéria de imigração. Ambas as agências estão sob tutela do Departamento de Segurança Interna (DHS).

Trump acrescentou ainda que o ICE “fará segurança como nunca se viu antes”, incluindo “a detenção imediata de todos os imigrantes ilegais que entraram no nosso país”, apontando também um foco reforçado em cidadãos oriundos da Somália, declarações que surgem num contexto de forte polémica política.

Numa publicação subsequente, o presidente norte-americano reiterou que a operação avançará na segunda-feira “se os democratas não permitirem uma segurança justa e adequada nos nossos aeroportos e em todo o país”.

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