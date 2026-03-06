Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O avião, fretado pela TAP, tinha partido anteriormente de Portugal com destino ao Médio Oriente e regressou agora à capital portuguesa, reforçando os esforços de repatriação em meio às tensões na região.

Os ministérios dos Negócios Estrangeiros e da Defesa anunciaram na quinta-feira que estava em curso uma operação de repatriamento de 186 pessoas, quase todos portugueses, com chegada prevista para esta sexta-feira.

Segundo comunicado conjunto dos dois ministérios, a operação envolveu um avião C130 da Força Aérea Portuguesa e uma aeronave A330 fretada à TAP Air Portugal.

O voo fretado transportou 147 passageiros, dos quais 139 são portugueses e oito estrangeiros (da Alemanha, Itália, Reino Unido, Estados Unidos da América e Peru).

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.