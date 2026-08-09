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Os suspeitos furtaram vários relógios e peças de joalharia, avaliados em cerca de 250 mil euros, avança a CNN Portugal. A ocorrência foi comunicada às autoridades, que estão a investigar o caso e a tentar identificar os responsáveis.

A investigação está a cargo da PSP, que poderá recorrer às imagens de videovigilância para tentar chegar aos autores do assalto.

O furto aconteceu depois de Deniz Gül se ter juntado ao estágio do FC Porto para o jogo deste domingo frente ao Alverca, marcado para as 18h00 no Estádio do Dragão.

O caso surge poucos meses depois de outro jogador do FC Porto ter sido alvo de um assalto. Em maio, o defesa-central Jan Bednarek foi assaltado enquanto estava em casa com a família.

Deniz Gül poderá deixar o FC Porto durante este verão, tendo sido apontado por várias vezes ao Galatasaray.