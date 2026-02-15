A votação foi adiada em todas as seis freguesias de Alcácer do Sal (Setúbal), nas quatro freguesias de Arruda dos Vinhos e nas três freguesias da Golegã (Santarém), bem como em duas secções de Santarém, numa freguesia e secção de Rio Maior, e ainda em freguesias do Cartaxo, Salvaterra de Magos e Leiria. Estes adiamentos afectam, no total, oito municípios.

Os resultados provisórios da primeira volta, divulgados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, já dão como vencedor António José Seguro, apoiado pelo PS, com 66,83% dos votos, contra 33,17% de André Ventura (Chega), numa votação que decorreu em todo o país, exceto nas freguesias e secções agora a votar.

O atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, eleito em 2016, cessará funções a 9 de março, data em que António José Seguro tomará posse perante a Assembleia da República. As regiões mais afetadas pelas tempestades, Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo, continuam sob situação de calamidade, que termina também este domingo em 68 concelhos.