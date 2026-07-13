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A nebulosidade deverá diminuir gradualmente ao longo desta segunda-feira no continente, prevendo-se um dia de céu pouco nublado na maior parte do território, embora com possibilidade de chuva fraca durante a manhã em algumas zonas do litoral, segundo a previsão meteorológica do IPMA.

Os períodos de maior nebulosidade deverão sentir-se sobretudo nas regiões Norte e Centro e, até ao final da manhã, no litoral oeste da região Sul. A precipitação fraca poderá ocorrer no litoral a norte do Cabo de Sines até ao final da manhã, incluindo a Grande Lisboa e a Grande Porto, onde também se prevê céu temporariamente mais nublado.

Está igualmente prevista a formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, em especial no interior do país.

As temperaturas deverão registar uma pequena subida da máxima no interior das regiões Norte e Centro, enquanto a mínima deverá descer ligeiramente no nordeste transmontano. O vento soprará fraco a moderado, predominando do quadrante oeste.

Nos Açores, a previsão aponta para períodos de céu muito nublado com boas abertas e ocorrência de aguaceiros durante a madrugada e a manhã nos grupos Ocidental e Central. O vento soprará de leste, enfraquecendo durante a noite.

Já na Madeira, esperam-se períodos de céu muito nublado, com aumento da nebulosidade ao longo da tarde. Estão previstos aguaceiros fracos, mais prováveis durante a tarde e nas terras altas, com vento fraco do quadrante oeste.

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