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A previsão do IPMA aponta para um dia marcado por instabilidade atmosférica em Portugal continental, com períodos de céu muito nublado e possibilidade de aguaceiros acompanhados de trovoada, sobretudo no interior das regiões Norte e Centro durante a tarde.

No litoral oeste, em especial a norte do Cabo Raso, é esperada a formação de neblina ou nevoeiro matinal. Ao longo do dia, o vento será em geral fraco, mas poderá intensificar-se a partir do final da tarde nas terras altas do Centro e Sul, onde são esperadas rajadas mais fortes.

A presença de poeiras em suspensão deverá também marcar o estado do tempo, num cenário que inclui uma ligeira subida das temperaturas no litoral.

Na região da Grande Lisboa, prevê-se céu muito nublado, vento fraco e possibilidade de nevoeiro matinal, sobretudo junto ao Cabo Raso, enquanto no Grande Porto o cenário será semelhante, com neblina matinal e vento fraco predominante de noroeste durante a tarde.

No que diz respeito ao estado do mar, na costa ocidental são esperadas ondas de noroeste entre 1 e 1,5 metros, com temperaturas da água entre os 14 e os 16 graus. Já na costa sul, as ondas deverão atingir cerca de 1 metro.

Na Madeira, o céu deverá apresentar-se muito nublado, com possibilidade de aguaceiros fracos a partir da tarde e uma descida das temperaturas. O vento poderá soprar moderado a forte nas zonas montanhosas, mantendo-se também a presença de poeiras em suspensão.

Nos Açores, a previsão indica períodos de céu muito nublado com abertas e aguaceiros, acompanhados de descida da temperatura. O vento será mais intenso, podendo atingir rajadas até 70 km/h, sobretudo nos grupos Ocidental e Oriental. O estado do mar será mais agitado, com ondas que podem chegar aos 4 metros.

A previsão do IPMA aponta para um dia marcado por instabilidade atmosférica em Portugal continental, com períodos de céu muito nublado e possibilidade de aguaceiros acompanhados de trovoada, sobretudo no interior das regiões Norte e Centro durante a tarde.

A norte do Cabo Raso, no município de Cascais, é esperada a formação de neblina ou nevoeiro matinal. Ao longo do dia, o vento será em geral fraco, mas poderá intensificar-se a partir do final da tarde nas terras altas do Centro e Sul, onde são esperadas rajadas mais fortes.

A presença de poeiras em suspensão deverá também marcar o estado do tempo, num cenário que inclui uma ligeira subida das temperaturas no litoral.

Na região da Grande Lisboa, prevê-se céu muito nublado, vento fraco e possibilidade de nevoeiro matinal, sobretudo junto ao Cabo Raso, enquanto no Grande Porto o cenário será semelhante, com neblina matinal e vento fraco durante a tarde

No que diz respeito ao estado do mar, na costa ocidental são esperadas ondas de noroeste entre 1 e 1,5 metros, com temperaturas da água entre os 14 e os 16 graus. Já na costa sul, as ondas deverão atingir cerca de 1 metro.

Na Madeira, o céu deverá apresentar-se muito nublado, com possibilidade de aguaceiros fracos a partir da tarde e uma descida das temperaturas. O vento poderá soprar moderado a forte nas zonas montanhosas, mantendo-se também a presença de poeiras em suspensão.

Nos Açores, a previsão indica períodos de céu muito nublado com abertas e aguaceiros, acompanhados de descida da temperatura. O vento será mais intenso, podendo atingir rajadas até 70 km/h, sobretudo nos grupos Ocidental e Oriental. O estado do mar será mais agitado, com ondas que podem chegar aos 4 metros.

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