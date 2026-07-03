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A segunda fase dos exames nacionais do ensino secundário, inicialmente prevista para arrancar a 16 de julho, terá agora início na tarde de 20 de julho e decorrerá até 24 de julho.

Em comunicado, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação explica que os problemas registados no sistema de classificação eletrónica provocaram atrasos no cumprimento do calendário inicialmente definido.

Segundo o MECI, estas dificuldades geraram uma "indesejável imprevisibilidade" num processo que classifica como "inovador e complexo", mas que considera essencial para a modernização do sistema educativo.

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