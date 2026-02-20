Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A ByteDance, a empresa chinesa por trás do TikTok, lançou recentemente o Seedance 2.0, um modelo de IA que gera vídeos de 15 segundos a partir de simples prompts de texto. Em menos de 24 horas, tornou-se o exemplo mais recente e, talvez, mais flagrante de como a inteligência artificial está a “chocar” com os direitos de autor em Hollywood.

Do mesmo género do que ferramentas como o Sora da OpenAI, o Seedance permite criar vídeos apenas com uma descrição em texto. A diferença? Aparentemente, não tem quaisquer salvaguardas contra a criação de vídeos usando a imagem de pessoas reais ou propriedade intelectual de estúdios.

Atualmente disponível para utilizadores chineses da app Jianying da ByteDance, o modelo deverá em breve estar acessível globalmente através da app CapCut. E foi precisamente essa falta de filtros que desencadeou uma onda de indignação em Hollywood.

O vídeo que instalou o caos

Um utilizador do X publicou um breve vídeo que mostrava Tom Cruise a lutar com Brad Pitt, e afirmou que o tinha criado com “um prompt de 2 linhas no seedance 2”. A resposta de Rhett Reese, argumentista do “Deadpool”, foi devastadora: “Odeio dizê-lo. Provavelmente acabou para nós.”

Vídeos gerados pelo Seedance rapidamente começaram a circular com personagens da Disney – Spider-Man, Darth Vader, Grogu (Baby Yoda) – criados sem autorização e aparentemente indistinguíveis dos originais.

A Motion Picture Association (MPA) foi rápida a reagir. Charles Rivkin, CEO da organização, emitiu uma declaração exigindo que a ByteDance “cesse imediatamente a sua atividade infratora”.

“Num único dia, o serviço chinês de IA Seedance 2.0 envolveu-se no uso não autorizado de obras protegidas por direitos de autor dos EUA numa escala massiva. Ao lançar um serviço que opera sem salvaguardas significativas contra infração, a ByteDance está a ignorar leis de direitos de autor bem estabelecidas que protegem os direitos dos criadores e sustentam milhões de empregos americanos.”

A Human Artistry Campaign, uma iniciativa apoiada por sindicatos e grupos de Hollywood, condenou o Seedance 2.0 como “um ataque a todos os criadores no mundo”. O sindicato de atores SAG-AFTRA declarou apoiar os estúdios “na condenação da infração flagrante permitida pelo novo modelo de vídeo de IA da Bytedance”.

A Disney não se ficou por declarações públicas. Segundo a Axios, a empresa enviou uma carta de advertência acusando a ByteDance de um “roubo virtual de propriedade intelectual da Disney” e alegando que a empresa chinesa está a “sequestrar as personagens da Disney ao reproduzi-las, distribuí-las e criar obras derivadas”.

No sábado, a Paramount seguiu o exemplo. A carta da Paramount, reportada pela Variety, alegou que “muito do conteúdo que as plataformas Seed produzem contém representações vívidas das franquias e personagens famosas e icónicas da Paramount” e que este conteúdo “é frequentemente indistinguível, tanto visual como auditivamente” dos filmes e séries da Paramount.

O timing não podia ser pior

O lançamento do Seedance 2.0 acontece numa altura particularmente sensível. A ByteDance finalizou recentemente um acordo para vender as operações do TikTok nos EUA (mantendo uma participação na nova joint venture), e Hollywood já estava em alerta máximo sobre IA e direitos de autor.

É importante notar que a Disney não é categoricamente contra trabalhar com empresas de IA. Embora tenha enviado uma carta de advertência ao Google sobre questões similares, assinou um acordo de licenciamento de três anos com a OpenAI. A diferença está precisamente nas salvaguardas e no licenciamento.

Segundo o Wall Street Journal, a ByteDance posiciona a ferramenta como uma forma de democratizar a criação de vídeo. Mas para Hollywood, é simplesmente uma infração à escala industrial feita por uma empresa que já tem histórico de tensões regulatórias nos EUA.

A TechCrunch contactou a ByteDance para comentário, mas ainda não obteve resposta.

O que está em jogo não é apenas um modelo de IA. É a questão de saber se empresas tecnológicas podem lançar ferramentas que permitem a reprodução massiva de propriedade intelectual protegida sem consequências e se Hollywood conseguirá travar esta onda antes que seja tarde demais.

