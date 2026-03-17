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Fonte judicial confirmou à Lusa que o responsável é suspeito de ter beneficiado a empresa Castros Iluminações Festivas, sediada em Vila Nova de Gaia, uma das principais fornecedoras de luzes decorativas a autarquias portuguesas. A empresa foi igualmente alvo de buscas, tendo sido detidos um administrador e um funcionário.

A quarta detida é a presidente da União de Associações de Comércio e Serviços (UACS), entidade que contrata as iluminações de Natal da autarquia lisboeta através de um protocolo com o município. Segundo a Polícia Judiciária, os suspeitos estão indiciados por corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, abuso de poder e associação criminosa.

No âmbito da operação, foram realizadas 26 buscas domiciliárias e não domiciliárias em entidades públicas e privadas, abrangendo dez municípios, incluindo Lisboa, Maia, Viseu, Tavira e Póvoa de Varzim. A Câmara de Lisboa confirmou as buscas e garantiu estar a colaborar com as autoridades.

A investigação aponta para um alegado esquema organizado de viciação de procedimentos de contratação pública, baseado na obtenção ilegal de informação privilegiada em troca de contrapartidas financeiras, garantindo adjudicações que poderão ascender a oito milhões de euros. O inquérito é dirigido pelo DIAP Regional do Porto, estando os detidos sujeitos a primeiro interrogatório judicial.

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