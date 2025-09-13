O secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, homenageou este sábado as vítimas do acidente do Ascensor da Glória, em Lisboa, e fez orações junto ao local, em Lisboa, revela a Agência Lusa.

Acompanhado pelo cardeal-patriarca de Lisboa, Rui Valério, e pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, Parolin rezou as orações “Pai-Nosso” e “Ave-Maria” perante as dezenas de pessoas que passavam e se juntaram ao momento.

A oração decorreu frente ao local do acidente de 3 de setembro e onde desde então foram colocados pelos populares ramos de flores, peluches e até cartas onde se podem ler palavras emocionadas.