Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No comunicado, o ministério explica que na visita estão previstas "deslocações a Caracas e Valência, bem como reuniões com autoridades locais".

Na agenda constam igualmente "encontros com a comunidade portuguesa, o movimento associativo, os Conselheiros das Comunidades Portuguesas, os funcionários consulares e a diáspora empresarial".

O ministério recorda que esta "deslocação esteve agendada para o início de março, tendo sido adiada devido ao "contexto internacional e à decorrente necessidade" do secretário de ficar a coordenar a "operação de repatriamento dos cidadãos portugueses na região do Médio Oriente".

Para o Governo, esta visita visa manter a "proximidade com a comunidade portuguesa, esteja ela onde estiver".

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.