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De acordo com uma nota divulgada pela Presidência da República, o chefe de Estado aceitou tanto a exoneração solicitada por Francisco Rocha Gonçalves como a proposta de nomeação do seu sucessor para o mesmo cargo.

A nota não adianta os motivos que levaram à saída do secretário de Estado.

Francisco Rocha Gonçalves integrava a equipa da ministra Ana Paula Martins desde o início do atual XXV Governo Constitucional, em junho de 2025, enquanto secretário de Estado da Gestão da Saúde.

Trata-se da segunda alteração no atual executivo PSD/CDS-PP liderado por Luís Montenegro, depois de, em fevereiro, ter ocorrido uma mudança ao nível ministerial com a saída de Maria Lúcia Amaral do Ministério da Administração Interna e a entrada de Luís Neves.

Maria Lúcia Amaral, ex-provedora de Justiça, demitiu-se na sequência de críticas à resposta do Governo às tempestades que provocaram vítimas mortais e danos significativos em habitações e infraestruturas.

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