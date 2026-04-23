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A secretária de Estado da Saúde, Ana Povo, nomeou para o seu gabinete o filho do presidente da Unidade Local de Saúde de Santo António, no Porto, onde era médica cirurgiã até entrar para o governo, em 2022, notícia o Correio da Manhã.

João Pedro Carvalho desempenha funções de técnico especialista desde 11 de julho de 2024, com um salário mensal bruto de 4.152 euros. A secretária de Estado da Saúde assegura que a escolha foi baseada no mérito e na competência e garante que não houve qualquer ocultação no processo de contratação.

"A nomeação do Dr. João Pedro Carvalho, como todas as nomeações para o meu gabinete, foram sempre norteadas pelo mérito e pela competência. O Dr. João Pedro Carvalho foi nomeado para o meu gabinete a 17 de junho de 2024, como técnico especialista na área financeira, depois de avaliado o seu currículo para as funções e depois de uma entrevista feita pelo meu chefe de gabinete à data, que considerou o seu perfil adequado para as funções atribuídas", disse Ana Povo ao CM.

Antes de entrar para o gabinete da secretária de Estado como técnico especialista, João Pedro Carvalho, licenciado em Gestão pela IE University em Madrid, era gestor e sócio da ML&JP - Maria Luís & João Pedro, uma empresa ligada à neurorradiologia, da qual a mãe também fazia parte, desde 2016.

Entre 2020 e 2023, de acordo com a nota curricular anexada ao despacho de nomeação, João Pedro Carvalho foi CEO e fundador da Haute Corniche Auctioneers, uma leiloeira com sede em Vale de Cambra, especializada na venda de automóveis de coleção e desportivos.

Quando o novo governo liderado por Luís Montenegro tomou posse, a 5 de junho de 2025, Ana Povo foi outra vez nomeada secretária de Estado da Saúde e voltou a designar João Pedro Carvalho para o seu gabinete.

Em setembro do ano passado, João Pedro Carvalho e Miguel Mendes Pinto coordenaram, em representação do gabinete da secretária de Estado da Saúde, um grupo de trabalho constituído por 16 pessoas para avaliar e propor um modelo de financiamento e monitorização no âmbito do acesso a medicamentos inovadores.

Segundo o despacho, o grupo de trabalho tinha até 14 de janeiro deste ano para produzir e apresentar um relatório final com conclusões e propostas concretas de soluções.

Em março do mesmo ano, Ana Povo já tinha criado um grupo de trabalho semelhante, com o mesmo objetivo e um prazo então fixado para 15 de julho de 2025.

O 24notícias encontrou diversas notícias sobre a criação do primeiro grupo de trabalho, em março de 2025, nenhuma sobre a constituição do segundo ou sobre qualquer relatório final produzido por ambos. Até à hora de publicação desta notícia, o Ministério da Saúde não tinha prestado qualquer esclarecimento sobre o assunto.

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