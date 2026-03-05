Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou esta quinta-feira, através das redes sociais, que vai demitir a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem. Para o cargo, o chefe de Estado indicou o senador do Oklahoma Markwayne Mullin.

Segundo a CNN, Kristi Noem, que tinha sido nomeada por Trump para liderar o departamento no seu regresso à Casa Branca, enfrentava um escrutínio crescente relacionado com a sua atuação no cargo. Entre as questões apontadas estavam um alegado relacionamento com o conselheiro-chefe, a forma como foi distribuído o dinheiro do departamento, nomeadamente numa campanha publicitária que a destacava, e versões consideradas contraditórias sobre incidentes fatais envolvendo agentes federais de imigração.

De acordo com a mesma informação, funcionários atuais e antigos da Segurança Interna já questionavam em privado por quanto tempo a secretária permaneceria no cargo, depois do que descreviam como uma sucessão de erros.

