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De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro e Coimbra estão até às 21h00 deste sábado sob aviso amarelo devido à previsão de "persistência de valores elevados de temperatura máxima" e de "ocorrência de aguaceiros e trovoadas, por vezes acompanhados de granizo" e rajadas de vento.

No caso dos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda e Castelo Branco, o alerta por tempo quente vigora até às 21h00 e o de trovoada até à meia-noite, indica o IPMA.

Já os distritos de Leiria, Lisboa, Santarém, Portalegre, Setúbal, Évora e Beja estão sob aviso amarelo até às 21h00 exclusivamente devido à "persistência de valores elevados de temperatura máxima".

Em Faro, o alerta vigora até às 12h00 deste sábado, devido à agitação marítima, estando previstas "ondas de sueste com dois metros" e temporariamente de 2,5 metros.

Para os arquipélagos da Madeira e dos Açores, não foi emitido qualquer aviso para o dia deste sábado. O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três.

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