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“Serena Joy” recebe o nome de uma das personagens mais conhecidas da obra de Margaret Atwood, adaptada posteriormente para televisão

Na história, Serena Joy Waterford é uma mulher profundamente conservadora que participa na construção do regime autoritário e patriarcal de Gilead. No entanto, acaba também por ser vítima do sistema que ajudou a criar, ficando sujeita às mesmas regras e limitações que contribuíram para impor.

É precisamente essa contradição que Olivia Rodrigo utiliza como metáfora na nova canção em partes como "Se fazem isso com elas, vão fazê-lo contigo" .

Através da letra, a cantora critica a opressão política e alerta para os perigos de apoiar movimentos ou causas sem considerar as consequências das suas propostas. A referência à personagem de Atwood serve, assim, para questionar a forma como algumas pessoas podem contribuir para sistemas que acabam por restringir os seus próprios direitos.

Receitas revertem para os direitos das mulheres

Além da mensagem política, “Serena Joy” tem também uma componente solidária. As receitas obtidas com a música revertem para o Daisy Chain Fields Fund, fundo criado por Olivia Rodrigo para apoiar os direitos das mulheres e das meninas em diferentes partes do mundo.

O nome do fundo está também associado a um festival de música organizado pela cantora e dedicado exclusivamente a artistas femininas. O evento está marcado para 29 de agosto, em Irvine, na área metropolitana de Los Angeles. Olivia Rodrigo faz parte do cartaz, ao lado de artistas como Chappell Roan, Garbage, Bikini Kill, Doechii, Mitski, The Breeders e Santigold.

O evento conta ainda com participações especiais de Stevie Nicks, dos Fleetwood Mac, Karen O, dos Yeah Yeah Yeahs, e Sarah McLachlan.

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