Se o Expresso fosse um diário esta seria a primeira página depois da morte do fundador

Primeira página Expresso após morte Balsemão créditos: MadreMedia

Em 1973, Balsemão fundou o semanário Expresso, que se tornaria um dos jornais mais prestigiados de Portugal, com especial relevância durante a transição democrática. No setor televisivo, foi um dos principais impulsionadores da criação da estação privada SIC – Sociedade Independente de Comunicação, em 1992, e, mais tarde, fundou também a SIC Notícias, em 2001.

Como principal executivo e acionista do Grupo Impresa, tornou-se uma figura central dos média portugueses, defendendo a liberdade de imprensa como uma “condição essencial para uma sociedade democrática”.

Foi distinguido com várias condecorações, entre as quais a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique e a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade, atribuídas pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, por ocasião do 50.º aniversário do Expresso.

Morreu dia 21 de outubro aos 88 anos.