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“Não queremos continuar a promover que os médicos sintam que é mais vantajoso sair do sistema”, disse Ana Paula Martins, em resposta aos jornalistas, sublinhando que o tema esteve no centro das decisões do Executivo.

Segundo a ministra, o Conselho de Ministros analisou quatro documentos ligados ao setor da saúde, com destaque para dois diplomas com impacto direto na organização e prestação do trabalho médico, em particular no contexto dos serviços de urgência e do regime de prestação de serviços médicos à tarefa.

Foi ainda discutido um diploma relacionado com a organização das equipas médicas do SNS, que asseguram o funcionamento contínuo das urgências em Portugal.

Além destes, o Governo analisou a nova Lei Orgânica do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

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