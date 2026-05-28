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Apesar de Bruxelas rejeitar que os constrangimentos nos aeroportos portugueses resultem diretamente da entrada em vigor do Sistema de Entrada/Saída da União Europeia (EES), os analistas consideram que o novo mecanismo veio agravar a pressão sobre uma infraestrutura já próxima do limite.

Para Rui Quadros, antigo gestor da Iberia, PGA e SATA, “nem todos os problemas podem ser atribuídos exclusivamente ao novo sistema europeu”, mas é evidente que a sua implementação “não teve em conta a realidade operacional de aeroportos estruturalmente saturados”. O especialista defende que reformas deste tipo deveriam ser acompanhadas por avaliações caso a caso e por prazos compatíveis com a capacidade física e humana de cada aeroporto.

Professor na Atlântica – Instituto Universitário, Rui Quadros sublinha que o problema português resulta sobretudo da “incapacidade estrutural de absorver novas exigências”, apontando limitações físicas, escassez de recursos humanos, falhas tecnológicas e preparação operacional insuficiente. Acrescenta ainda que a congestão deixou de se limitar às filas no controlo fronteiriço, espalhando-se para corredores, zonas comerciais e áreas de restauração, afetando inclusive passageiros do espaço Schengen.

Uma crítica partilhada por outros especialistas prende-se com a evolução assimétrica da infraestrutura. “As áreas comerciais cresceram de forma significativa nos últimos anos, enquanto as zonas críticas de circulação e controlo de passageiros permaneceram praticamente inalteradas”, observou Rui Quadros.

Também Maria Baltazar, professora no ISEC Lisboa, considera que os atuais constrangimentos resultam de uma combinação de fatores. Na sua análise, Lisboa registou um crescimento muito intenso “num espaço físico limitado”, exigindo constantes adaptações. Para a docente, é credível afirmar que o EES “não é, neste momento, a principal causa dos problemas observados”.

Entre os fatores mais relevantes, destaca a forte concentração de voos em horários específicos — sobretudo de manhã e ao final da tarde — associada à elevada procura turística. Ainda assim, ressalva que o aeroporto “tem conseguido manter níveis de operação relevantes apesar da enorme pressão diária”.

O fundador e diretor da SkyExpert, Pedro Castro, defende que as diferenças nos tempos de espera dependem mais das características de cada aeroporto do que do país em si. “Lisboa e Faro enfrentam maiores dificuldades devido ao elevado volume de passageiros não-Schengen”, explicou, acrescentando que Lisboa recebe mais de 10 milhões destes passageiros por ano, enquanto Faro tem a maior percentagem relativa, impulsionada pelo tráfego britânico.

Pedro Castro aponta ainda a organização de Lisboa como ‘hub’ internacional como um fator agravante, uma vez que vários voos não-Schengen chegam em simultâneo, criando picos de procura difíceis de gerir. Na sua perspetiva, faltou antecipação na preparação nacional para o EES, um sistema que esteve em desenvolvimento durante quase uma década e para o qual a União Europeia já previa períodos de adaptação com filas até duas horas.

Alguns países, como a Grécia, optaram por suspender temporariamente o sistema durante a época alta. Em Portugal, essa possibilidade também foi admitida pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, que na quarta-feira reconheceu a hipótese de suspensão do EES nas horas críticas para evitar impactos negativos na economia.

Quanto às obras em curso no aeroporto de Lisboa, Rui Quadros considera que podem agravar a operação a curto prazo, mas não são a causa central do problema. “Funcionam como uma aspirina: podem aliviar pontualmente, mas não resolvem a doença principal, que é a saturação estrutural”, concluiu.

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