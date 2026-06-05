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Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, a companhia de aviação açoriana informa que integrará para reforço da frota uma aeronave em regime ACMI (aluguer de aeronave com tripulação), com o objetivo de “garantir o cumprimento do programa de voos previsto e os reforços planeados para o período de maior procura”.

“Para garantir a continuidade e robustez da operação interilhas no pico da estação de verão, a companhia recorre, assim, à contratação em regime de ACMI, através da integração de uma aeronave Bombardier Dash Q400, com 78 lugares, operada pela Luxwing, companhia com experiência prévia no arquipélago dos Açores”, segundo a nota.

De acordo com a empresa, tal como já aconteceu em operações anteriores, um elemento de cabine da SATA Air Açores acompanhará o serviço a bordo.

A decisão de a SATA recorrer ao aluguer de um avião “decorre do atraso que se verifica na entrada ao serviço de uma nova aeronave Bombardier Dash Q400 (DH4), inicialmente prevista para 15 de junho”.

O adiamento resulta de constrangimentos nos trabalhos de manutenção e de engenharia aeronáutica, “num contexto de atrasos generalizados que têm vindo a afetar o setor da aviação”, justifica.

A nova aeronave, cuja entrada ao serviço se encontra adiada, integrará a frota da SATA Air Açores (responsável pelas ligações interilhas) de forma permanente, “reforçando a capacidade da companhia e a resposta ao crescimento da procura ao longo do ano”.

O anúncio da integração de mais um avião Bombardier Q400 (em regime de leasing), foi feito pela administração da SATA, em janeiro, na conferência de imprensa de apresentação do plano de verão para este ano.

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