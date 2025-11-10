Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Durante a audiência, Sarkozy descreveu a sua experiência na prisão como “dura. Muito dura, certamente para qualquer detido, eu diria mesmo extenuante”. O ex-chefe de Estado quis ainda prestar homenagem ao pessoal penitenciário, que, segundo afirmou, “foi de uma humanidade excecional e tornou este pesadelo — porque é um pesadelo — suportável”.

O antigo presidente, de 70 anos, acrescentou: “Nunca imaginei esperar até aos 70 anos para conhecer a prisão.”

Sarkozy foi condenado a cinco anos de prisão efetiva, em setembro, por associação criminosa no caso do financiamento líbio da sua campanha presidencial de 2007. O tribunal considerou que o ex-presidente “deixou conscientemente os seus colaboradores solicitarem à Líbia de Muammar Kadhafi um financiamento oculto”. Depois de saber o veredito, recorreu da sentença.

A sua prisão, a 21 de outubro, foi um episódio sem precedentes na história da República Francesa, sendo também a primeira vez na União Europeia que um ex-chefe de Estado foi encarcerado.

De acordo com o Le Monde, Sarkozy esteve em regime de isolamento, acompanhado por dois agentes de segurança numa cela vizinha, por razões de segurança ligadas ao seu estatuto e às “ameaças que pesam sobre ele”, explicou o ministro do Interior, Laurent Nuñez.

A libertação sob controlo judicial não antecipa o desfecho do processo em recurso, cujo novo julgamento está previsto para março. O presidente do tribunal, Olivier Géron, sublinhou que os critérios de avaliação de uma libertação diferem dos da execução da pena e que a decisão “não antecipa em nada o resultado do julgamento em apelação”.

