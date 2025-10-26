Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"A 22 de outubro tínhamos 386.463 cartões [de residência] de facto emitidos, novas autorizações ao longo de 2025, já com o título final do cartão, porque esse é que é o elemento final. [...] No mesmo período de 2024, tínhamos 236.030, portanto temos aqui um aumento de 60%, 61%, à volta disso", afirmou Pedro Portugal Gaspar, presidente do conselho diretivo da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), no programa Conversa Capital da Antena 1 e JN.

Segundo o responsável, a maior parte destes processos ainda corresponde a situações de pessoas que entraram em Portugal no âmbito do mecanismo de manifestação de interesse, que permitia que estrangeiros em território nacional pudessem solicitar uma autorização de residência, especialmente se já tivessem um contrato de trabalho e descontos para a Segurança Social, e que foi oficialmente extinto em junho de 2024.

Ainda assim, Pedro Portugal Gaspar estimou que, tal como em 2024, este ano vai manter-se a tendência de redução de entradas, em cerca de 50%, que deverá continuar com a nova Lei de Estrangeiros.

O novo regime, promulgado pelo presidente da República em 16 de outubro, prevê, por exemplo, a limitação de vistos para procura de trabalho ao "trabalho qualificado".

